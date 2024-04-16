США крайне обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции.

Контроль российских оккупационных сил над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом усиливают риски безопасности большого ядерного объекта в Украине.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, пишет Укринформ.

«Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции», – подчеркнул представитель США.

Он также назвал ужасной ситуацию, связанную с запретом российских оккупационных сил запретить доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с Росатомом и не приняли российское гражданство.

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«Ворущее игнорирование Россией необходимости удерживать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и «Росатома» к безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире», — подчеркнул представитель США.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину в этом.

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