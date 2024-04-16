Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США крайне обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

США крайне обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий / Фото: Associated Press

Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции.

Контроль российских оккупационных сил над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом усиливают риски безопасности большого ядерного объекта в Украине.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, пишет Укринформ.

«Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции», – подчеркнул представитель США.

Он также назвал ужасной ситуацию, связанную с запретом российских оккупационных сил запретить доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с Росатомом и не приняли российское гражданство.

«Ворущее игнорирование Россией необходимости удерживать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и «Росатома» к безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире», — подчеркнул представитель США.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину в этом.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация