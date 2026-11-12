США могли использовать Starlink как рычаг давления на Украину: в FT раскрыли подробности

Starlink / © Associated Press

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Украинские чиновники предполагают, что скорость военного спутникового сервиса Starshield ограничили намеренно, чтобы надавить на Украину и усилить позиции России на мирных переговорах.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

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Украинские чиновники заявили изданию, что связь замедлили для давления на Киев во время мирных переговоров с Россией, очередной раунд которых только что завершился в Абу-Даби. Один из чиновников добавил, что действия Вашингтона похожи на попытку усилить позиции Москвы.

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«Мы не знаем причины [потому что они молчат об этом», — сказал высокопоставленный украинский чиновник изданию, комментируя отсутствие разъяснений со стороны президента США Дональда Трампа и Илона Маска.

Новость о проблемах со связью появилась в тот же день, когда спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным. После этого они должны были поехать в Ирландию на переговоры с Зеленским.

Новый сбой в работе Starlink — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (защищенная сеть спутников Starlink) над территорией Украины. По словам главы государства, фиксируется «системное ограничение скорости» до 161 км/ч (100 миль/час). Сбои наблюдаются вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Соединенными Штатами ограничения скорости работы для терминалов Starshield (защищенной сети спутников Starlink) на оккупированных территориях не только создает серьезные проблемы для дронов-перехватчиков на фронте, но и демонстрирует опасную тенденцию в отношении украинских земель.

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