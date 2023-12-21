США могут одобрить помощь Украине в январе, а на случай провала есть "план Б" — конгрессмен

В Конгрессе США верят, что принять дополнительную помощь Украине удастся в январе. Этого пакета должно хватить на весь год.

Конгресс США сможет принять пакет дополнительной помощи Украины в середине января. В то же время, в случае провала голосования уже существует и "план Б".

Об этом заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли, пишет "Голос Америки".

"Я — оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-то скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично, мы говорим где-то о середине января" – сказал Майк Квигли.

По его словам, когда Конгресс вернется к работе в январе, будет согласован пакет помощи, которого хватит на весь год.

"Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы его хватило до конца работы этого созыва Конгресса", — добавил Квигли.

Конгрессмен сообщил, что разработан также план "Б" на случай, если дополнительное финансирование Украины не пройдет в январе.

"Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться "освободить" законопроекты, которые имеют ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также, есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе", — сказал он.

"Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", — добавил конгрессмен.

Напомним, в американском Пентагоне заявили, что деньги на военную помощь Украине истекут к 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

Позднее издание Politico опубликовало статью о том, что Конгресс США может не договориться по поводу границы и помощи Украине в этом году.

А вскоре в Белом доме заявили, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине продвигаются "в правильном направлении".

Читайте также: