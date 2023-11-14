США могут ослабить помощь Украине на фоне других вызовов международной безопасности — WP

В США могут отодвинуть Украину на второй план на фоне войны в Израиле и других вызовов по международной безопасности.

У Украины заканчиваются деньги и время, но заинтересованность Конгресса США в финансировании ее борьбы с российскими войсками упала ниже, чем когда-либо.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может стать погребальным звоном для продления американской помощи своему европейскому союзнику, находящемуся в затруднительном положении", — пишет издание.

У Конгресса осталось меньше недели, чтобы согласовать краткосрочный законопроект для предотвращения закрытия правительства, прежде чем федеральное финансирование истечет после полуночи субботы. Но даже после этого законодателям, вероятно, придется потратить следующие два месяца на преодоление глубоких разногласий, чтобы принять более масштабные планы финансирования на следующий год.

Перспектива того, что Конгресс на фоне этой хаотической ситуации просто не утвердит дополнительную помощь Украине, может иметь серьезные геополитические последствия, подрывая одну из главных внешнеполитических целей Байдена и подтверждая российский оптимизм по поводу того, что решимость Запада даст трещину.

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Желания республиканских законодателей относительно дальнейшей помощи Украине снижались в течение многих месяцев, однако даже до того, как долгожданное летнее наступление нации не принесло никаких драматических прорывов, опросы показали постоянное снижение некогда значительной поддержки американской общественности.

Конгресс выделил около 113 миллиардов долларов на помощь Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, предоставив бронетехнику, системы противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники, боеприпасы и т.д., которые украинские войска использовали для уничтожения значительного количества российских оружий и техники ключевых городов.

Сторонники в обеих палатах США настаивают на том, что двухпартийное большинство Конгресса все еще выступает за предоставление помощи Киеву, но даже этого может быть недостаточно, чтобы в ближайшее время удовлетворить просьбу Байдена.

Украина также столкнется с огромным дефицитом бюджета в размере 35 миллиардов долларов в следующем году, только третья часть которого, как ожидается, будет покрыта Европейским Союзом. Неспособность получить дополнительную экономическую помощь от США, вероятно, заставит Украину сократить множество государственных служащих и служб, предупредили американские чиновники.

Но без ясного понимания потребностей Украины и роли Соединенных Штатов в обеспечении ее выживания они опасаются, что "позиция американского народа изменится", пишет WP.

Напомним, издание The Economist пишет, что западные чиновники все чаще начинают говорить о том, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет.

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