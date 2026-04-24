США могут отстранить от НАТО одну из стран Европы: детали скандального письма Пентагона

Флаги США, НАТО и Евросоюза / © ТСН

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает радикальные шаги для давления на европейских партнеров, которые отказались помогать в войне с Ираном. В секретном письме Пентагона говорится о возможном отстранении Испании от НАТО и дипломатическом ударе по Великобритании.

Об этом говорится в статье Reuters со ссылкой на источники.

Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает возможные шаги США в ответ на действия союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не поддержали американские операции в войне с Ираном. По словам американского чиновника, среди предложенных вариантов — отстранение Испании от Альянса и пересмотр позиции Соединенных Штатов относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова.

Собеседник отметил, что в документе изложены политические опции, отражающие недовольство из-за нежелания или отказа отдельных союзников предоставить США доступ, базирование и права на пролет — так называемые ABO — для ведения войны с Ираном.

В письме отмечается, что ABO является «просто абсолютным минимумом для НАТО», добавил чиновник, подчеркнув, что эти предложения обсуждаются на самых высоких уровнях в Пентагоне.

Устранение «проблемных» государств от ключевых должностей в НАТО

По словам источника, один из вариантов предусматривает отстранение «проблемных» государств от ключевых или престижных должностей в структурах НАТО.

На вопрос, возможно ли отстранение страны-члена Альянса, его представитель ответил, что «в учредительном договоре НАТО не предусмотрено никакого положения о приостановлении членства».

Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за отсутствие их военно-морских сил в помощи с открытием Ормузского пролива. Он также заявил, что рассматривает возможность выхода США из Альянса.

В то же время, по словам чиновника, в самом письме не говорится о подобном предложении. Также там не упоминается о закрытии американских военных баз в Европе.

Чиновник не стал уточнять, включают ли варианты возможное сокращение американского военного присутствия в Европе, которое активно обсуждается.

Комментируя документ, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил: «Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что сделали Соединенные Штаты для наших союзников по НАТО, они не были с нами».

«Министерство обороны обеспечит президента реалистичными вариантами, чтобы наши союзники больше не были „бумажным тигром“, а взамен выполняли свою часть обязательств. Мы не комментируем внутренние обсуждения по этому поводу», — добавил Уилсон.

Отстранение Испании от НАТО

Аналитики и дипломаты отмечают, что война США и Израиля против Ирана поставила под сомнение будущее Альянса и вызвала беспрецедентные опасения, что Вашингтон может не прийти на помощь европейским партнерам в случае нападения.

Великобритания, Франция и другие государства заявляют, что участие в морской блокаде США означало бы фактическое вступление в войну, однако они готовы способствовать открытию Ормузского пролива после установления устойчивого перемирия или завершения конфликта.

В то же время представители администрации Трампа подчеркивают, что НАТО не может быть «улицей с односторонним движением».

Отдельное недовольство вызывает Испания, которая, по мнению Вашингтона, не соглашается увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, настаивая, что способна выполнять свои обязательства с меньшими ресурсами. В Испании расположены две важные американские военные базы: военно-морская база Рота и авиабаза Морон.

Пересказывая содержание документа, чиновник рассказал, что написанные в электронном письме политические шаги призваны стать четким сигналом для союзников по НАТО с целью «уменьшения чувства привилегированности со стороны европейцев».

Как подчеркивается в письме, сценарий с отстранением Испании от Альянса будет иметь незначительное влияние на военные операции США, однако может иметь весомый символический эффект. В то же время чиновник не уточнил, каким образом Соединенные Штаты могли бы реализовать такой шаг.

Реакция Испании и последствия ее отстранения от Альянса

«Мы не руководствуемся электронными письмами. Мы руководствуемся официальными документами и позициями правительств, в данном случае — Соединенных Штатов», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя информацию.

Он также подчеркнул, что Испания является «надежным партнером» Альянса.

Даже при отсутствии юридической силы, публичные заявления о возможном отстранении Испании от оборонной поддержки могут быть «крайне вредными» для НАТО и еще больше подорвать доверие между Европой и США. Такое мнение высказал профессор европейской оборонной политики Института Эгмонт и Гентского университета Свен Бископ.

«Уже сейчас большинство европейских лидеров не уверены, что США поддержат их в каждом кризисе… То, что делает Трамп, не имеет смысла для интересов Америки», — отметил Бископ.

Пересмотр позиции США по претензиям Британии на Фолклендские острова

В документе также рассматривается возможность пересмотра дипломатической поддержки США в отношении исторических европейских «имперских владений», в частности Фолклендских островов у побережья Аргентины.

По данным Госдепартамента, острова находятся под управлением Британии, однако Аргентина продолжает выдвигать на них свои претензии. Президент страны, либертарианец Хавьер Милей, является союзником Трампа.

В 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла короткая война за эти территории после неудачной попытки последней установить над ними контроль. В результате погибли около 650 аргентинских и 255 британских военных, после чего Аргентина капитулировала.

Трамп неоднократно критиковал премьер-министра Британии Кира Стармера, называя его трусом из-за отказа присоединиться к войне США против Ирана, отмечая, что он «не Уинстон Черчилль», а также характеризовал британские авианосцы как «игрушки».

Сначала Британия отказалась предоставить США разрешение на использование двух своих баз для ударов по Ирану, однако позже согласилась на проведение оборонительных миссий, направленных на защиту населения региона, в частности британских граждан, на фоне ответных действий Ирана.

Выступая перед журналистами в Пентагоне в начале месяца, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что война с Ираном «многое обнажила», подчеркнув, что иранские ракеты большей дальности не способны достичь Соединенных Штатов, но могут поразить европейские страны.

«Мы сталкиваемся с вопросами, преградами или колебаниями… У вас нет настоящего альянса, если есть страны, которые не готовы поддержать вас тогда, когда вы в этом нуждаетесь», — подчеркнул Хегсет.

Напомним, несмотря на давление Трампа на НАТО по разблокированию Ормузского пролива, в начале апреля Испания отказалась участвовать в войне на Ближнем Востоке, назвав это нарушением международного права и сферой вне компетенции Альянса. Из-за позиции Мадрида и отсутствия консенсуса миссия НАТО невозможна. На фоне этого Великобритания начала формировать альтернативную коалицию из 40 стран, чтобы обойти структуры Альянса и восстановить судоходство.

По данным Politico, администрация Трампа планирует разделить членов НАТО на «образцовых» и «непослушных» в зависимости от их поддержки США в войне с Ираном» и оборонных расходов. «Образцовые» союзники — Польша, Румыния, страны Балтии, Израиль и Южная Корея — получат привилегии в виде поставок оружия и размещения войск, тогда как «непослушным» грозит сокращение совместной оборонной деятельности. Польша и Румыния стали ключевыми бенефициарами из-за активного финансирования армии и предоставления авиабаз, тогда как Франция, Великобритания и Испания попали в опалу.