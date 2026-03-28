США могут переправить оружие для Украины на Ближний Восток: Зеленский сказал, правда ли это

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не зафиксированы случаи перенаправления вооружения из ранее согласованных пакетов.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от ряда факторов, в частности, продолжительности войны.

Реклама

«Украина внимательно анализирует объемы оружия США, а также возможности Ирана, чтобы лучше понимать риски и потребности сторон. Надеюсь, что пакеты не будут перенаправлены — пока таких сигналов не было», — подчеркнул президент.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставки вооружения, которое ранее планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной этого является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения войны с Ираном.

В издании Defense Express отметили, что угроза стремительного наступления дефицита ракет MSE к Patriot из-за войны в Иране была достаточно легко прогнозируемой. Потому что еще две недели назад страны Персидского залива должны использовать более 1600 зенитных ракет до этого ЗРК.