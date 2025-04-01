США могут потерять интерес к Украине: политолог назвал три сценария развития переговоров

США могут потерять интерес к Украине и переключиться на другие задачи / © Reuters

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На фоне затягивания главой Кремля Владимиром Путиным мирного процесса, а также реакции США на ситуацию, самым реалистичным сценарием развития событий в Украине инерционный.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал доктор политических наук Игорь Петренко.

Сценарий №1: США снизят помощь, а РФ будет захватывать больше

"Самый реалистичный - это инерционный сценарий. То есть события будут развиваться так, как они продолжаются. США будут уменьшать помощь Украине, Европейский Союз - будет ее наращивать. РФ будет пытаться захватить как можно больше территории Украины, понимая, что рано или поздно ей придется согласиться на какой-то вариант перемирия", - считает политолог.

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В такой ситуации важно то, насколько быстро и эффективно сможет принимать решения Евросоюз и увеличивать свою стратегическую автономию в сфере безопасности.

"Украину они рассматривают, безусловно, как важный элемент. С одной стороны, как защита восточной границы, с другой стороны, как страна, которая имеет колоссальный опыт и оборонно-промышленный потенциал, который тоже может быть использован для того, чтобы повысить оборонную способность Евросоюза", - рассказал он.

Также эксперт говорит о потере интереса к Украине со стороны США.

"Возможно, действительно, США могут потерять интерес к украинскому вопросу, обвинить и Россию, и Украину, и Европу, и так далее, и быстро переключиться на что-то другое. Например, на Панаму или вернуться к более жесткому вопросу в Гренландии. Тогда Китай может сыграть более активную роль", - отметил Петренко.

Сценарий 2: США увеличат давление на Украину

По второму сценарию эксперт не исключает то, что США могут увеличить давить на Украину.

"Поскольку, как мы видим, для РФ у Трампа есть пряники, а кнута нет. А вот для Украины большей частью только плеть. В понимании Трампа, ему нужна Россия как инструмент против Китая, скажем так, оторвать от Китая Россию. В этом случае Украину он рассматривает больше как, скажем, то, чем, можно. сказал Петренко.

Сценарий 3: Трамп пересмотрит свою стратегию

По третьему сценарию, по мнению политолога, президент США Дональд Трамп все-таки осознает, что сейчас время играет против него. Ведь пока от него было очень много громких обещаний, но результата пока нет.

"Трампу действительно нужен какой-то результат, и здесь он может все-таки попытаться надавить на РФ, чтобы получить желаемое. Но пока особого энтузиазма со стороны Трампа мы не видим", - акцентировал Петренко.

Тем временем Россия в течение марта 2025 года установила рекорд , выпустив более 4 тыс. БПЛА по украинским городам. В то же время кремлевский глава не собирается останавливаться: он заявил, что намерен «добить» Украину и имеет все возможности уничтожить ВСУ.

О дальнейших сценариях развертывания действий ТСН.ua расспросил у летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана.

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