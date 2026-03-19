- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
США могут потратить более $200 млрд на войну с Ираном: Пентагон просит рекордное финансирование
Пентагон обратился в Белый дом с запросом более чем на 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном — сумма может стать одним из крупнейших военных расходов последних лет.
Об этом пишет The Washington Post
По данным источников, эти средства требуются не только текущим боевым действиям, но и срочному пополнению запасов вооружения, которые стремительно истощаются из-за интенсивных ударов США и союзников по целям в Иране.
Почему такая сумма
война уже в первую неделю обошлась США более чем в $11 млрд.
только за первые дни были потрачены миллиарды на высокоточные ракеты и ПВО
Пентагон стремится нарастить производство оружия, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов
Фактически речь идет не только о продлении операции, но и о подготовке к затяжному конфликту.
В Белом доме уже сомневаются, что Конгресс поддержит столь масштабный запрос.
Ожидается жесткое противостояние, ведь демократы критикуют войну и ее стоимость, часть республиканцев пока не определилась с поддержкой, а для принятия требуется не менее 60 голосов в Сенате
Для сравнения: за все время войны в Украине Конгресс США одобрил около $188 млрд. помощи, то есть новый запрос может превысить эти расходы.
Запрос Пентагона более чем на $200 млрд может стать переломным моментом: он покажет, готовы ли США к длительной войне с Ираном и поддерживает ли это американское общество.
В то же время, ранее спикер Конгресса США сделал заявление о войне с Ираном : "миссия скоро завершится".
