США могут потратить более $200 млрд на войну с Ираном: Пентагон просит рекордное финансирование

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Министерство обороны США просит администрацию президента согласовать масштабный бюджетный запрос в Конгресс — более $200 млрд на ведение войны против Ирана .

Об этом пишет The Washington Post

По данным источников, эти средства требуются не только текущим боевым действиям, но и срочному пополнению запасов вооружения, которые стремительно истощаются из-за интенсивных ударов США и союзников по целям в Иране.

Реклама

Почему такая сумма

война уже в первую неделю обошлась США более чем в $11 млрд.

только за первые дни были потрачены миллиарды на высокоточные ракеты и ПВО

Пентагон стремится нарастить производство оружия, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов

Фактически речь идет не только о продлении операции, но и о подготовке к затяжному конфликту.

В Белом доме уже сомневаются, что Конгресс поддержит столь масштабный запрос.

Ожидается жесткое противостояние, ведь демократы критикуют войну и ее стоимость, часть республиканцев пока не определилась с поддержкой, а для принятия требуется не менее 60 голосов в Сенате

Для сравнения: за все время войны в Украине Конгресс США одобрил около $188 млрд. помощи, то есть новый запрос может превысить эти расходы.

Реклама

Запрос Пентагона более чем на $200 млрд может стать переломным моментом: он покажет, готовы ли США к длительной войне с Ираном и поддерживает ли это американское общество.

