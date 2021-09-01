США могут предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на сумму $ 60 млн для защиты нацбезопасности — СМИ

США могут предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на сумму $ 60 млн для защиты нацбезопасности — СМИ

Кроме того, как отмечают источники в Белом доме, Байден намерен обсудить с Зеленским усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Во время встречи в Вашингтоне с президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден намерен дать ему гарантии по поводу противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По словам одного из собеседников, знакомого с подготовкой к переговорам, президент США будет стремиться убедить своего украинского коллегу в полной приверженности политике по сдерживанию российской экспансии в регионе.

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Как рассказал высокопоставленный источник в администрации Байдена, стороны планируют обсудить варианты поддержки Украины для защиты ее национальной безопасности.

Речь идет о новом пакете финансовой помощи на сумму $ 60 млн.

Кроме того, как отмечают источники в Белом доме, Байден намерен обсудить с Зеленским усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Нагадаємо:

Нагадаємо, що зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться сьогодні, 1 вересня о 14:00 (о 21:00 за київським часом). Чоловіки поспілкуються спочатку за присутності ключових радників, а потім віч-на-віч. Спільної пресконференції не передбачено. Підсумки лідери коментуватимуть окремо, але випустять об’єднану письмову заяву.

відбудеться сьогодні, 1 вересня о 14:00 (о 21:00 за київським часом). Чоловіки поспілкуються спочатку за присутності ключових радників, а потім віч-на-віч. Спільної пресконференції не передбачено. Підсумки лідери коментуватимуть окремо, але випустять об’єднану письмову заяву. Першим питанням, яке президент Володимир Зеленський порушить на зустрічі з американським колегою Джо Байденом, буде тема тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

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