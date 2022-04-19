США могут признать Россию государством-спонсором терроризма: что это значит

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма: что это значит

"Мы внимательно изучаем факты, внимательно изучаем закон", — заявили в Госдепе.

Государственный департамент США может ввести против России статус государства-спонсора терроризма, предусматривающий введение дополнительных санкций и ограничений.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Мы внимательно изучаем факты, внимательно изучаем закон. Независимо от того, будут ли эти полномочия или какие-либо другие полномочия доступны нам в соответствии с законом, мы применим их, если они будут эффективными и уместными", — заметил представитель Госдепа в ответ на вопрос, остается ли «на столе» введение этого статуса против Российской Федерации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:

наложением экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,

замороженным активам Москвы в Штатах, включая недвижимость,

запрещением разнообразных экспортов товаров двойного назначения.

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