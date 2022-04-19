США могут признать Россию государством-спонсором терроризма: что это значит

"Мы внимательно изучаем факты, внимательно изучаем закон", — заявили в Госдепе.
Государственный департамент США может ввести против России статус государства-спонсора терроризма, предусматривающий введение дополнительных санкций и ограничений.
Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Мы внимательно изучаем факты, внимательно изучаем закон. Независимо от того, будут ли эти полномочия или какие-либо другие полномочия доступны нам в соответствии с законом, мы применим их, если они будут эффективными и уместными", — заметил представитель Госдепа в ответ на вопрос, остается ли «на столе» введение этого статуса против Российской Федерации.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:
- наложением экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,
- замороженным активам Москвы в Штатах, включая недвижимость,
- запрещением разнообразных экспортов товаров двойного назначения.
Читайте также:
- Байден не планирует ехать в Украину: но визит другого высокопоставленного чиновника США состоится без предупреждений
- "Я на войне": Зеленский рассказал о прямолинейности в разговорах с Байденом
- Арестович о возможном визите Джо Байдена в Киев: "Президенты никогда не летят просто так"