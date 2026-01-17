США могут расширить «Совет мира» Трампа на Украину и Венесуэлу — Financial Times

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

Американские чиновники обсуждают идею расширения «Совета мира», возглавляемую президентом США Дональдом Трампом, чтобы она занималась не только ситуацией в Секторе Газа , но и другими конфликтами в мире — в частности войной РФ против Украины и кризисом в Венесуэле.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в команде Трампа рассматривают эту структуру как альтернативный формат международного урегулирования — неофициальную площадку, которая потенциально может работать параллельно с ООН или частично ее заменить.

Ожидается, что идею совета могут презентовать на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе. В то же время, предложения о расширении полномочий органа вызвали обеспокоенность среди дипломатов, ведь сначала совет создавался для контроля за послевоенным управлением Газой.

Один из арабских дипломатов, на которого ссылается FT, заявил, что в регионе к такой инициативе относятся осторожно, а сам подход назвал нетипичным для международной практики.

Вместе с тем американский чиновник, которого цитирует издание, подчеркнул: сейчас планирование работы «Совета мира» сосредоточено именно на конфликте между Израилем и Газой, и никаких решений по другим направлениям пока нет.

Financial Times отмечает, что многие детали о предстоящей работе совета остаются неизвестными — в частности, его состав и реальные юридические полномочия за пределами Ближнего Востока. Трамп ранее заявлял, что совет уже сформирован, а перечень участников — среди которых ожидают мировых лидеров — объявят в ближайшее время.

Отдельно FT пишет, что в США рассматривают Венесуэлу как одну из потенциальных площадок для посредничества совета на фоне политической нестабильности после захвата Николаса Мадуро в этом месяце.

Что касается Украины, то, по информации издания, высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил: для войны между Украиной и Россией предлагают создать отдельный Совет мира под руководством Трампа. По его словам, она должна контролировать выполнение 20-пунктного мирного плана, который президент Владимир Зеленский назвал «готовым на 90%».

При этом украинская сторона, как утверждает собеседник американского издания, не обсуждала сценарий расширения полномочий совета на другие конфликты и считает, что на первом этапе орган должен сосредоточиться на мониторинге конкретного мирного урегулирования.

Напомним, ранее мы писали, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующий этап – его финализация на самом высоком уровне.

Также Европа и США в Париже согласовали гарантии безопасности для Украины . Союзники представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории Украины после прекращения огня.