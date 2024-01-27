США могут разблокировать помощь Украине: в Сенате договорились о миграционных изменениях – CNN

Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США будет обнародовано уже на следующей неделе.

Участники переговоров в Сенате согласились значительно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы США. Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США будет обнародовано уже на следующей неделе. Шаг направлен на прекращение волны мигрантов, охвативших федеральные власти в течение последних нескольких месяцев.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Соглашение также ускорит процесс предоставления убежища. Дела будут рассматриваться в течение шести месяцев по сравнению с нынешней системой, при которой это может занять до 10 лет для искателей убежища.

"Эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, продолжающиеся уже несколько месяцев, поскольку лидеры Сената надеются, что им удастся присоединить соглашение к помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку надвигаются внутренние и международные кризисы", – говорится в материале.

Однако этот план также оказывает давление на республиканцев, поскольку бывший президент Дональд Трамп призвал Республиканскую партию отклонить что угодно, кроме того, что он называет "идеальным" законопроектом.

Также читайте Военная помощь ЕС на 20 млрд евро под вопросом: почему и здесь Виктор Орбан может добиться своего

Президент Джо Байден в заявлении о текущих переговорах в Конгрессе сказла, что соглашение, над которым работали участники переговоров в Сенате, является жестким и справедливым.

"То, о чем говорилось в переговорах, — если оно (решение – ред.) будет принято как закон – станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, которые мы когда-либо проводили в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет перегружена и если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", — прокомментировал Байден.

Согласно пакету, который вскоре будет обнародован, Министерству внутренней безопасности США (DHS) будет предоставлено новое чрезвычайное полномочие закрыть границу, если среднее ежедневное количество мигрантов достигнет 4000 в течение одной недели.

Если в течение определенной недели количество мигрантов, пересекающих границу, превысит 5000 в среднем в день, DHS будет обязан закрыть границу для мигрантов, пересекающих ее нелегально, не въезжая через пункты въезда.

Некоторым мигрантам разрешат остаться, если окажется, что они убегают от пыток или преследований в своих странах.

Напомним, Подоляк объяснил, могут ли США покинуть Украину без военной помощи.

Читайте также ведущие новости дня: