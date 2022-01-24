США могут разместить до пяти тысяч военных в Восточной Европе и Прибалтике: решение - за Байденом

Президент Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов.
Соединенные Штаты Америки не исключают варианта отправки в страны Восточной Европы и Балтии до пяти тысяч военных, а еще корабли и самолеты.
Об этом информирует The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.
По информации собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.
Как уточнил источник СМИ, чиновники Пентагона представили главе Белого дома несколько вариантов, которые позволят перевести американских военных гораздо ближе к границе с Россией. Варианты включают отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в десять раз, если ситуация ухудшится.
СМИ сообщает, что президент США примет решение уже на этой неделе.
Напомним, что ранее США объяснили решение об эвакуации дипломатов и убеждают, что продолжат поддержку Украины.
Добавим, что Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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