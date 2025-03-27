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США могут реально повлиять на окончание войны — Зеленский
Украинский президент назвал США, Великобританию и Францию "ускорителями" мирного процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решения, которые сейчас принимают США, могут повлиять на окончание войны.
Об этом он сказал по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта.
По словам украинского лидера, коалиция обсуждала увеличение помощи Украине и гарантии безопасности.
При этом он назвал США, Великобританию и Францию "ускорителями" мирного процесса.
По словам Зеленского, в нынешней ситуации США "очень важны" и принимаемые ими решения "могут реально повлиять на окончание войны".
Президент Украины добавил, что Россия пытается разделить Европу и США.
"Мы хотим, чтобы Америка была сильнее. Нам это нужно", — подчеркнул он.
Напомним, в Белом доме надеются добиться перемирия между Россией и Украиной в первые 100 дней после возвращения Дональда Трампа к власти.