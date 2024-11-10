США могут вскоре объявить о сроках прекращения огня и гарантиях безопасности для Украины — Туск

Такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, он подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки.

Об этом сообщает "Польское радио".

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, он подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — добавил он.

Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши".

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Напомним, по данным The Wall Street Journal, советники Трампа выдвинули разные версии плана окончания войны в Украине. Один из планов предполагает отказ от НАТО; замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны; оставление России захваченных территорий и поставки оружия от США для сдерживания грядущего нападения.

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