США могут выделить еще 750 млн долларов военной помощи Украине для борьбы с РФ — Reuters

США могут выделить еще 750 млн долларов военной помощи Украине для борьбы с РФ — Reuters

Окончательные решения по комбинации оборудования еще не принимаются.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена уже в среду, 13 апреля 2022 года объявит предоставление о еще 750 миллионах долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, знакомых с этим вопросом.

Оборудование будет финансироваться с помощью Президентского органа изъятия средств, в котором президент может разрешить передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Один из чиновников сказал, что окончательные решения по комбинации оборудования еще принимаются.

В то же время, представители Белого дома не сразу ответили на запрос СМИ о комментарии.

Белый дом заявил на прошлой неделе, что предоставил Украине более 1,7 миллиарда долларов безопасности после вторжения в Украину 24 февраля, которое Россия называет "специальной военной операцией". Помощник Конгресса сказал, что некоторые законодатели были проинформированы в течение последних 24 часов о новом объявлении о предоставлении помощи, которое ожидается в течение следующих 24-48 часов.

Напомним. что президент Украины Владимир Зеленский давит на лидеров США и Европы, чтобы они предоставили более тяжелое вооружение и технику для борьбы с Россией в восточном регионе Украины, где, как ожидается, Россия активизирует свои военные усилия.

Ранее президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине.

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