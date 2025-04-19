США могут выйти из переговорного процесса, но есть одно но: политолог заинтриговал

Дональд Трамп. / © Associated Press

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США могут выйти из переговорного процесса о достижении мира в Украине, но через некоторое время могут вернуться снова.

Такое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Могут ли выйти американцы из переговорного процесса? К сожалению, да. У Трампа такой темперамент, что он загорается, пытается добиться быстрого результата. А если не получается, может переключиться на другую тему. Собственно, вот Марко Рубио (госсекретарь США - Ред.) об этом и сказал, когда давал комментарий журналистам. Поэтому такой вариант, к сожалению.

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Политолог не исключает, что президент США может ввести "адские" санкции против России. Произойдет это, если “Трамп разозлится и будет обвинять в провале переговоров именно Россию.

Фесенко не исключает, что американцы, возможно, примут паузу в переговорном треке, если сейчас не удастся договориться. Но через некоторое время могут вернуться в переговорный процесс.

"Если не они, то через некоторое время в роли инициаторов новых мирных переговоров могут выступить Турция, давно претендующая на роль посредника. Китай. Возможно, некоторые арабские страны. Это все зависит от ситуации", - пояснил политолог.

Но главная предпосылка – нужно остановить Путина, “показать, что он не сможет выиграть эту войну”.

"Если Путин поймет, что не выиграет войну в Украине, тогда вынужден будет договариваться о прекращении огня", - подчеркивает политолог.

Напомним, The Hill пишет, что Дональд Трамп может получиться победителем в войне в Украине. Впрочем, для этого ему нужно надавить на российского фюрера Владимира Путина, а не "подлизываться к нему".