США могут выйти из переговоров: как это повлияет на ход войны и на Трампа

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп четко дал понять своей команде, стоит ли продолжать переговоры, чтобы выйти из тупика.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями.

В частности, один из чиновников США сказал журналистам, что комментарии госсекретаря Марко Рубио отражают разочарование Трампа этой проблемой и обеспокоенность, что вскоре это станет войной Трампа.

Реклама

«Если Вашингтон уйдет, попытки достичь мира, скорее всего, провалятся, поскольку ни одна другая нация не в состоянии оказывать подобное давление как на Москву, так и на Киев», — сказал собеседник издания.

Он также отметил, что Соединенные Штаты могли бы оставить свою нынешнюю политику по поводу конфликта неизменной, сохраняя санкции против России и оказывая американскую помощь Киеву. Кроме того, Трамп может принять решение о прекращении выплат Украине.

Напомним, 17 апреля после встреч в Париже Рубио провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как заявили в Государственном департаменте США, Рубио передал Лаврову «то же послание, которое американские представители передали украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры крепкого и продолжительного мира».

Госсекретарь Марк Рубио накануне сказал, что США готовы продолжать мирные переговоры еще несколько дней, а затем пойдут дальше и сфокусируются на других проблемах.