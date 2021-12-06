США на этой неделе могут объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине — CNN

США на этой неделе могут объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине — CNN

Представители американского правительства, скорее всего, не поедут на зимнюю Олимпиаду.

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

По данным издания, решение американского правительства предполагает, что официальные лица не будут присутствовать на Олмпиаде. В то же время, спортсменам из США запрещать участвовать в соревнованиях не будут.

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В последний раз США бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда страну возглавлял бывший президент Джимми Картер.

В прошлом месяце Байден информировал о том, что в его администрации рассматривают возможность дипломатического бойкота на фоне ситуации с нарушением прав человека в Китае.

За соответствующее решение высказывался ряд политиков от Демократической и Республиканской партий, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Почти все основные проблемы, на которых сосредоточен Байден, в частности, решение проблем цепочки поставок, изменение климата, Северная Корея и Иран, связаны с Китаем. И две страны, имеющие две крупнейшие экономики в мире, продолжают споры по торговле, военной агрессии, глобальной инфраструктуре, здравоохранению и правам человека", — указывают в издании.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.