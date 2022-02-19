США на Мюнхенской конференции предупредят Россию о больших финансовых потерях в случае новой агрессии против Украины

США на Мюнхенской конференции предупредят Россию о больших финансовых потерях в случае новой агрессии против Украины

Российская агрессия против Украины приведет к тому, что НАТО увеличит свое присутствие на территории России.

Вице-президент США Камала Харрис во время своего выступления на Мюнхенской конференции планирует предупредить президента страны-агрессора Владимира Путина о больших финансовых потерях в случае новой агрессии против Украины.

Об этом пишет Associated Press.

Собеседник издания из администрации президента Байдена добавил, что Харрис будет говорить и о том, что Запад остается единым и готов противостоять российской агрессии. Также в США считают, что новая агрессия России против Украины приведет к тому, что НАТО усилит свое присутствие на территории России.

"У Харрис есть послание, предназначенное для Путина: отойдите от пропасти войны или подвергнитесь самым суровым санкциям, которые когда-либо вводились против России", — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Байден считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину, которое может состояться в ближайшие дни или недели.

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