Крым — России и не только: WP о деталях предложений США в Лондоне

США могут официально признать Крым российским / © Associated Press

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Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским» и заморозить линию столкновения на фронте.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном оккупированного Крыма территорией России и отмену санкций против России согласно будущему соглашению.

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В обмен на это Москва прекратит боевые действия в Украине в то время, когда у российской армии есть импульс на поле боя и значительное преимущество в численности войск и вооружении.

Советник президента Украины Владимира Зеленского (издание не указывает его фамилию) отметил, что в американских предложениях есть некоторые идеи, с которыми Киев соглашается, а с другими нет. Западный чиновник на условиях анонимности заявил, что уровень давления на Украину был «впечатляющим».

Один из людей, знакомых с этим предложением, назвал его «идеей Уиткоффа» для Соединенных Штатов назвать Крым российским, «не заставляя Украину признать это».

Один дипломат ЕС, знакомый с дискуссиями вокруг предложений США, сказал, что ожидания прогресса в следующем раунде переговоров остаются низкими.

Какой будет позиция Европы

По мере того как переговоры набирают темп, а официальные лица США угрожают выйти из переговорного процесса в течение нескольких дней, давление на Киев растет.

Ожидается, что французские, британские и немецкие переговорщики, которые приняли более активное участие в мирных переговорах, будут отстаивать позиции Украины в Лондоне, настаивая, чтобы любое соглашение включало в себя гарантии безопасности и программы послевоенной реконструкции нашего государства.

Значение решения США для Европы

Нахождение Крыма, места расположения ключевого черноморского порта Севастополь, в руках Москвы будет иметь серьезные последствия для всего европейского континента, считают эксперты.

«В частности, Крым настолько стратегически важен для европейской безопасности, что Европа не может быть абсолютно не заинтересованной в том, чтобы Крым перешел под любую форму постоянного контроля России или был признан в соответствии с международным правом», — сказал Штефан Мейстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Напомним, что в среду, 23 апреля, в Лондоне должны пройти переговоры с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции.

Ранее в Bloomberg также написали, что США могут предложить ослабление санкций и признание контроля РФ над Крымом.