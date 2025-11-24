США передали Украине соглашение о гарантиях безопасности: СМИ раскрыли три ключевых положения

Президент Украины Владимир Зеленский

На прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов два проекта документов план на 28 пунктов и соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что действительно происходит с мирным планом для Украины».

Второй документ содержал три основных положения.

Три пункта проекта соглашения о гарантиях безопасности

Первый из них предполагает, что в случае повторной вооруженной атаки со стороны РФ на Украину президент США может применить «вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными».

Второй пункт прописано, что члены НАТО вместе с Францией, Британией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с США.

И в третьем пункте отмечается, что такое рамочное соглашение будет действовать в течение 10 лет с возможностью продления.

Как и в случае с 28 пунктами, это рамочное соглашение о гарантиях безопасности от США не является финальным — оно также, вероятно, подвергается коррекции.

На встрече в Женеве 23 ноября представители США и Украины подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. Стороны подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Окончательные решения в рамках соглашения будут приниматься президентами обеих стран.