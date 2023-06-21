США нацелены на поддержку процесса восстановления Украины — Блинкен

Соединенные Штаты Америки нацелены на поддержку процесса восстановления Украины, а также тесного взаимодействия среди доноров для достижения этой цели.
Об этом говорится в сообщении Госдепа по результатам встречи в Лондоне Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена, пишет Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку со стороны США экономического восстановления Украины, а также важность продолжения тесного сотрудничества через Межведомственную платформу координации доноров", — говорится в сообщении Госдепа.
США привержены взаимодействию с частным сектором, чтобы обеспечить модернизацию и возрождение Украины.
Стороны обсудили необходимость дальнейших реформ в Украине для создания среды для инвестиций, а также устойчивого экономического роста.
Также Блинкен проинформировал Кулебу о результатах своей поездки в КНР, в ходе которой обсуждалась и тема войны, развязанной Россией против Украины.
Стороны также обсудили "продолжение Соединенными Штатами экономической и энергетической поддержки, а также помощь Украине в сфере безопасности".
Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Китае. Отношения между странами и в Вашингтоне и в Пекине называют напряженными, и еще до начала визита не советовали ждать каких-либо прорывов.
Читайте также: