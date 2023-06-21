США нацелены на поддержку процесса восстановления Украины — Блинкен

Соединенные Штаты Америки нацелены на поддержку процесса восстановления Украины, а также тесного взаимодействия среди доноров для достижения этой цели.

Об этом говорится в сообщении Госдепа по результатам встречи в Лондоне Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена, пишет Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку со стороны США экономического восстановления Украины, а также важность продолжения тесного сотрудничества через Межведомственную платформу координации доноров", — говорится в сообщении Госдепа.

США привержены взаимодействию с частным сектором, чтобы обеспечить модернизацию и возрождение Украины.

Стороны обсудили необходимость дальнейших реформ в Украине для создания среды для инвестиций, а также устойчивого экономического роста.

Также Блинкен проинформировал Кулебу о результатах своей поездки в КНР, в ходе которой обсуждалась и тема войны, развязанной Россией против Украины.

Стороны также обсудили "продолжение Соединенными Штатами экономической и энергетической поддержки, а также помощь Украине в сфере безопасности".

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Китае. Отношения между странами и в Вашингтоне и в Пекине называют напряженными, и еще до начала визита не советовали ждать каких-либо прорывов.

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