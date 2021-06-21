США надеются на возобновление диалога с Северной Кореей: детали

Вашингтон ждет ответа из Пхеньяна о встрече.

В Вашингтоне надеются на то, что Пхеньян согласится на возобновление двухстороннего диалога.

Об этом заявил специальный представитель США по КНДР Сон Ким, — пишет агентство "Ренхап".

Комментируя заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что следует готовиться как к диалогу, так и конфронтации, он заметил: "Мы тоже будем готовы и к тому, и к другому, потому что, как вы знаете, мы все еще ожидаем ответ из Пхеньяна на встречу. Надеюсь, слово "диалог" указывает на то, что мы скоро получим положительный ответ".

Ранее сообщалось, что "генеральный секретарь подчеркнул необходимость подготовиться как к диалогу, так и к конфронтации, особенно полностью подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития, а также надежно гарантировать мирную среду и безопасность нашей страны", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также призвал "резко и оперативно отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

Это первое послание северокорейского лидера к США после инаугурации президента Джо Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, только если администрация американского лидера будет "точно знать" темы переговоров.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительными обязательствами по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

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