- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 1 мин
США накрыл смертельный зимний шторм: счет погибших растет
Мощный зимний шторм в США унес по меньшей мере 18 жизней, повлек за собой масштабные отключения электроэнергии и транспортный коллапс.
В Соединенных Штатах Америки мощный зимний шторм унес жизни не менее 18 человек. Ненастье повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением на юге страны и фактически парализовало транспортное сообщение в северо-восточных штатах.
Детали рассказывает агентство ABC News.
Шторм, накрывший США по выходным, принес от 25 до 50 сантиметров снега на равнины и северо-восток страны. В то же время южные регионы пострадали от опасного мокрого снега и ледяного дождя, что привело к многочисленным авариям и закрытию дорог.
После прекращения снегопадов в понедельник утром около 270 миллионов человек в центральной и восточной частях США остаются в режиме повышенной готовности из-за резкого понижения температуры.
Напомним, в воскресенье, 25 января, мощный зимний шторм накрыл восточные и южные штаты США, оставив более миллиона человек без электроснабжения и заставив авиакомпании отменить более 10 тысяч рейсов.
Ранее сообщалось, что Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за ледяного шторма "Ферн", который в воскресенье, 25 января, накрыл США.
Мы ранее информировали, что мощный зимний шторм "Ферн", начавшийся в субботу, 24 января, вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах, заставив власть ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.