США накрыл смертельный зимний шторм: счет погибших растет

В Соединенных Штатах Америки мощный зимний шторм унес жизни не менее 18 человек. Ненастье повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением на юге страны и фактически парализовало транспортное сообщение в северо-восточных штатах.

Детали рассказывает агентство ABC News.

Шторм, накрывший США по выходным, принес от 25 до 50 сантиметров снега на равнины и северо-восток страны. В то же время южные регионы пострадали от опасного мокрого снега и ледяного дождя, что привело к многочисленным авариям и закрытию дорог.

После прекращения снегопадов в понедельник утром около 270 миллионов человек в центральной и восточной частях США остаются в режиме повышенной готовности из-за резкого понижения температуры.

Напомним, в воскресенье, 25 января, мощный зимний шторм накрыл восточные и южные штаты США, оставив более миллиона человек без электроснабжения и заставив авиакомпании отменить более 10 тысяч рейсов.

Ранее сообщалось, что Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за ледяного шторма "Ферн", который в воскресенье, 25 января, накрыл США.

Мы ранее информировали, что мощный зимний шторм "Ферн", начавшийся в субботу, 24 января, вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах, заставив власть ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.