Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

США наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину

Associated Press

Байден подчеркнул, что именно Путин виноват в том, что экономика РФ страдает как никогда.

Соединенные Штаты наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину.

Об этом рассказал американский президент Джо Байден в Конгрессе США.

По его словам, США вместе с 30 странами работают над тем, чтобы наложить нефтяное эмбарго на Россию.

"Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США — 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", — сказал Байден.

Напомним, что Джо Байден в Конгрессе США начал свою речь словами: "Мы решительны, чтобы воля победила тиранию".

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация