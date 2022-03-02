США наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину

США наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину

Байден подчеркнул, что именно Путин виноват в том, что экономика РФ страдает как никогда.

Соединенные Штаты наложат нефтяное эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину.

Об этом рассказал американский президент Джо Байден в Конгрессе США.

По его словам, США вместе с 30 странами работают над тем, чтобы наложить нефтяное эмбарго на Россию.

"Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США — 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", — сказал Байден.

Напомним, что Джо Байден в Конгрессе США начал свою речь словами: "Мы решительны, чтобы воля победила тиранию".

Читайте также: