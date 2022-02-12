США намеренно "подпитывают тревожные заголовки" в отношении Украины — CNN

Сливая в прессу вероятные планы Кремля, США хотят лишить Путина элемента неожиданности.

Американские журналисты считают, что администрация специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Госдепе и разведке США.

Представители администрации сообщают, что раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российское планирование, притупить эффективность любых операций и, наконец, сдерживать военные действия.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох, а российские военные и разведчики жалуются на раскрытие их планов Соединенными Штатами.

"Россияне интересуются, есть ли у них крот. Это (обнародование информации — Ред.) полезно, чтобы заставить их усомниться в себе", — отмечает собеседник издания.

Журналисты напомнили, что у этой тактики есть несколько громких прецедентов времен холодной войны. В 1962 году администрация президента Джона Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе на фоне обострения из СССР, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Британии.

"В 2022 году цель более оперативна: это попытка лишить России того же элемента неожиданности, которым она воспользовалась в 2014 году, когда оккупировала Крым", — говорится в статье.

Напомним, что Белый дом обнародовал вероятный сценарий нападения России на украинские города. По данным американских СМИ, войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

Ранее о том, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

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