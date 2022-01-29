США намерены провести 31 января заседание Совбеза ООН об Украине - СМИ

Заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной.

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине пройдет в понедельник, 31 января, несмотря на нежелание России.

Об этом передает агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга.

По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

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Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может созвать голосование, чтобы предотвратить заседание совета по данной теме.

Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.

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