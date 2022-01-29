США намерены провести 31 января заседание Совбеза ООН об Украине - СМИ

Заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной.
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине пройдет в понедельник, 31 января, несмотря на нежелание России.
Об этом передает агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга.
По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.
Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может созвать голосование, чтобы предотвратить заседание совета по данной теме.
Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.
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