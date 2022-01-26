США направили России письменные ответы относительно "гарантий безопасности"

По информации росСМИ, посол США в Москве Джон Салливан побывал в МИД России.

Соединенные Штаты направили России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".

Об этом рассказал журналист Bloomberg.

В то же время, российский ТАСС отмечает, что посол США в Москве Джон Салливан приехал в здание МИД России. Журналисты предполагают, что он привез документ.

Российское издание "Коммерсантъ" даже опубликовало фото Салливана, который с папкой документов направляется в российский МИД.

Комерсант

Впоследствии тот же "ТАСС" добавил, что посол США сразу покинул здание МИД без комментариев.

МИД России подтвердил, что "глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", который Кремль публиковал ранее.

Вскоре госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал России ответ в письменном виде на "гарантии безопасности". Он заявил, что США не будут публиковать этот документ и ждут того же от Кремля.

Госсеркетар анонсировал, что в ближайшие дни ожидает проведения переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также Блинкен выразил надежду, что находящиеся в Европе войска НАТО и те, которые еще перебросят дополнительно, "не придется задействовать". По его словам, Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с РФ.

Что касается Украины, то Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" составлены в координации с Киевом. Он снова сказал, что Вашингтон не отказывается от принципа открытых дверей в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне информации о передаче "гарантий безопасности" РФ анонсировал пресс-конференцию сегодня, в 20:00 по Киеву.

Ранее о том, что Вашингтон передаст Москве свой ответ, сообщил телеканал CNN.

По информации издания, США очертят общие направления, в которых готовы сотрудничать с Россией. Это касается контроля над вооружениями, понижения рисков и размещения ракетных систем.

Подробности будут "немного глубже", чем то, о чем публично заявили США, объяснили высокопоставленные должностные лица администрации Байдена.

Некоторые эксперты относятся к этой идее скептически. По их словам, Москва может использовать этот документ как повод сказать, что дипломатия потерпела неудачу.

Ранее в Госдепе утверждали, что вступление Украины в НАТО не будет озвучено в ответах США для РФ о "гарантиях безопасности". Также Госдеп США проинформировал Киев о содержании ответа Москве о гарантиях безопасности и заверил, что "сюрпризов не будет".