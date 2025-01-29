США нащупали "больное место" Путина: что вызывает бешенство в Кремле — Портников

Когда в 1980-х годах у Советского Союза закончились "нефтедоллары", Кремлю пришлось завершить агрессивную войну в Афганистане.

Соединенным Штатам удалось нащупать "больное место" российского президента Владимира Путина — энергетический рынок. Из-за новых американских санкций, введенных в последние дни правления администрации Байдена, Россия теряет рынок сбыта нефти в Китае и Индии, а вместе с тем возможность для ведения агрессивной войны.

Об этом пишет журналист и политический обозреватель Виталий Портников для издания "Крым.Реалии".

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения страны Запада начали отказываться от российских энергоносителей, но Путин переключился на поставки в Китай и Индию. Однако теперь уже и эти два великих государства отказались от мартовских поставок российской нефти.

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"Без поставок нефти в Китай и Индию российский бюджет в буквальном смысле слова потеряет основную часть доходов. Отказ Украины от транспортировки российского газа вызвал предсказуемое бешенство в Кремле, поэтому Путин задействовал все имеющиеся у него рычаги давления в Европе, вплоть до организации поездки словацкого премьера Роберта Фицо в Москву и ультимативных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. Потому что Путину нужны энергетические деньги. Без них он банкрот”, — подчеркнул журналист.

При этом он отметил, что в 1980-х годах прибыль, получаемая Советским Союзом от продажи нефти странам Запада, позволяла в условиях неэффективной плановой экономики вести агрессивную войну в Афганистане. Когда же "нефтедоллары" закончились, войска из Афганистана пришлось вывести.

“Если бить по больному, мы, думаю, уже скоро с удивлением увидим другого Путина. Путина без нефтедолларов. Путина без нафтоюаней. Путина без нефтерупий. Путина, который будет говорить о "конструктивных" решениях и о стремлении договориться с Вашингтоном", — подытожил Портников.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина готова транспортировать газ через свою территорию в Словакию и другие страны Европы при условии, что этот газ не будет российским.

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