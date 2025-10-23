Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев разозлился из-за последних поступков президента США Дональда Трампа. Политик назвал штаты «противником» России и пригрозил новыми ударами по Украине.

Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя Совбеза России недоволен тем, что Трамп отменил саммит с диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, и что США ввели новые санкции против страны-агрессора.

Реклама

«Что еще? Будет ли новое оружие, кроме пресловутых „Томагавков“? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их болтливый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — высказался Медведев о Трампе.

Он добавил, что американский лидер пока что «не всегда активно воюет» на стороне Украины, но это теперь его война, а не предшественника Джо Байдена.

"Принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — говорится в заметке представителя Кремля.

В то же время он цинично заявил о плюсе в очередной смене поведения президента США, фактически анонсировав новые атаки на Украину.

Реклама

"Можно долбить разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «соглашения», — подчеркнул Медведев.

Напомним, вечером 22 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с Путиным, но анонсировал такой саммит в будущем. Новые даты или форматы переговоров пока не названы.

В тот же день США объявили о введении санкций против нефтяных гигантов РФ «Роснефти» и «Лукойла», а также более чем 30 их дочерних структур. Минфин США объяснил, что эти ограничительные меры призваны ослабить энергетический сектор России и уменьшить возможности Кремля финансировать свою военную машину из-за отсутствия у Москвы серьезной приверженности миру в Украине.