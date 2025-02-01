США настаивают на выборах в Украине: Келлог сказал, когда их "необходимо" провести

Если Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот согласился на выборы, это будет выглядеть как подыгрывание Вашингтона нарративу Путина о "нелегитимности власти" в Украине.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят проведения выборов в Украине, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Reuters.

Келлог подчеркнул, что президентские и парламентские выборы в Украине, отложенные на время действия военного отложения, "необходимо провести".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", — сказал Келлог.

Ранее и Трамп, и Келлог уже заявляли, что работают над планом мирного урегулирования. Они предоставили мало подробностей о том, как они собираются остановить самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Также пока ничего не известно о сроках разработки плана.

Осведомленные собеседники журналистов из числа американских чиновников сообщили, что хотя Трамп еще не принял никаких политических решений в отношении войны в Украине, в его администрации уже обсуждают, как уговорить Украину согласиться на выборы после заключения первоначального соглашения с Россией о прекращении огня. В администрации Трампа также обсуждают, стоит ли добиваться промежуточного соглашения о прекращении огня прежде чем вести переговоры о достижении полноценного мирного соглашения.

Пока не известно, как будет принято предложение Трампа в Киеве. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине состоятся только после прекращения боевых действий и предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые не позволят России напасть снова.

Источники издания в Киеве сообщили, что на Банковой пока не получали официальных предложений от Белого дома по срокам проведения выборов в Украине.

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Бывший западный чиновник, имя которого издание также не называет, сказал, что настойчивое желание США склонить Украины к проведению выборов вызывает беспокойство, поскольку потребует отмены военного положения, чтобы соблюсти украинское законодательство.

"Отмена военного положения позволит мобилизованным солдатам покинуть армию, спровоцирует отток твердой валюты и подтолкнет большое количество мужчин призывного возраста бежать за границу. Это также может спровоцировать политическую нестабильность, поскольку сделает Зеленского "хромой уткой", ослабит его власть и влияние и подстегнет интриги со стороны потенциальных соперников", – говорится в статье.

Кроме того, если Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот согласился на выборы, это будет выглядеть как подыгрывание Вашингтона нарративу Путина о "нелегитимности власти" в Украине.

"Трамп, по моему мнению, реагирует на российские требования. А Россия хочет покончить с Зеленским", – сказал источник.

Некоторые бывшие официальные лица США также заявили, что не верят в возможность заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы или в проведение выборов в 2025 году. По их мнению, обе стороны конфликта пока даже не могут прийти к единому мнению, как начать официальные переговоры.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 9 мая. Однако в кулуарах парламента звучат предположения, что если удастся прекратить огонь, военное положение могут отменить, а президентские выборы провести уже этой осенью. В регионах Украины некоторые политические партии и субъекты уже начали предвыборные процессы, расширяют ячейки и строят сети.

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