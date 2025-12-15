США настаивают на выходе ВСУ из Донбасса: AFP о переговорах в Берлине

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Представители США на переговорах в Берлине все еще требуют, чтобы Украина уступила неоккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как условие для мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщил агентству AFP чиновник, ознакомленный с переговорами, пишет The Guardian.

В свою очередь, Киев, рассказал собеседник издания, сопротивляется требованию Вашингтона вывести войска с территорий Донбасса, которые Россия не смогла захватить с момента вторжения в феврале 2022-го.

По словам чиновника, российский диктатор Владимир Путин «хочет территорию». По его словам, Штаты требуют от Украины вывода войск из регионов, а Киев отказывается.

«Несколько впечатляет, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу», — добавил чиновник.

BILD со ссылкой на AFP также подтверждает информацию, что американская делегация в Берлине настаивает на том, чтобы Украина сдала Донбасс. Представители Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают настаивать, чтобы Киев согласился на отказ от Донбасса. Однако для президента Украины Владимира Зеленского, как отмечают источники, это остается красной линией.

В Берлине раздаются сигналы, что часть предложений Киева может стать основой для диалога. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль прокомментировал заявления Зеленского о возможной готовности отказаться от НАТО.

«Если это предложения Украины, Россия может принять эту позицию. Но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла добиться лучшей переговорной позиции», — подчеркнул он.

Напомним, BILD сообщает о том, Украина отказалась от опасного компромисса, который предлагали США и РФ. По данным издания, Владимир Зеленский отказался обсуждать односторонний уход украинской армии из Донецкой области. Киев готов на разные компромиссы, в том числе и болезненные. Однако существуют «красные линии».

Несмотря на это, пишет издание, появился реальный шанс мира на Украине. Это может произойти уже к Рождеству. Немецкий таблоид отмечает: первый сигнал, дающий надежду, — это визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Берлин.