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США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина во время выступления 21 февраля

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина во время выступления 21 февраля

Фото: Associated Press

В США назвали "абсурдными" обвинения президента РФ Владимира Путина в адрес Запада, которые он высказал во время своего выступления перед Федеральным собранием РФ 21 февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдными" заявления российского диктатора в адрес Запада.

Об этом пишет DW.

"Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или еще кого-либо", — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что решение начать войну в Украине было выбором самого Путина.

"Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой – война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать – тогда Украина исчезает с карты", – подчеркнул Салливан.

Напомним, во время своего выступления 21 февраля Путин в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил Запад и Киев в развязывании войны на Донбассе.

Кроме того, Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния". Мол, элита Запада стремится нанести России стратегическое поражение и "покончить с ними раз и навсегда".

"То есть Запад намерен перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. В этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но Запад также не может не давать себе отчетности о том, что победить Россию на поле битвы невозможно. Поэтому ведет против нас все более агрессивную информационную атаку", — высказался кремлевский диктатор.

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Дата публикации
Просмотры
1642
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