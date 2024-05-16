США назвали неприемлемыми, что Китай помогает Путину вести войну против Украины

Эту позицию поддерживают другие страны Запада.
Администрация США выразила жесткую позицию по поводу действий Китая, который обеспечивает поддержку российского военно-промышленного комплекса для подпитки агрессивной войны Кремля в Украине.
Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.
"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", — подчеркнула Жан-Пьер.
Так она ответила на вопросы, касающиеся взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.
Представитель Белого дома также подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.
Добавим, визит российского диктатора Владимира Путина в Пекин в четверг, 16 мая, вероятно, не будет содержать жестких договоренностей, но ознаменует начало его нового президентского срока демонстрацией поддержки со стороны влиятельнейшего политического партнера, китайского коллеги Си Цзиньпина.
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