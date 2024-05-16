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США назвали неприемлемыми, что Китай помогает Путину вести войну против Украины

США назвали неприемлемыми, что Китай помогает Путину вести войну против Украины

Белый дом / Фото: Associated Press

Эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Администрация США выразила жесткую позицию по поводу действий Китая, который обеспечивает поддержку российского военно-промышленного комплекса для подпитки агрессивной войны Кремля в Украине.

Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", — подчеркнула Жан-Пьер.

Так она ответила на вопросы, касающиеся взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Добавим, визит российского диктатора Владимира Путина в Пекин в четверг, 16 мая, вероятно, не будет содержать жестких договоренностей, но ознаменует начало его нового президентского срока демонстрацией поддержки со стороны влиятельнейшего политического партнера, китайского коллеги Си Цзиньпина.

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