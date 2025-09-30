США назвали основную причину налаживания отношений с Лукашенко

Александр Лукашенко. / © Associated Press

Потепление в отношениях с Беларусью, в том числе ее президентом-диктатором Александром Лукашенко, связано с попытками Вашингтона "обеспечить линии связи" с "фюрером" РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, сообщает The Guardian .

Он отметил, что все известно, что "он (Лукашенко - Ред.) много разговаривает с президентом Путиным".

"Мы не знаем, что он говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним. Но что мы сделали, так это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину", – подчеркнул американский чиновник.

По словам Келлога, в частности, поэтому Штаты прибегли к снятию санкций с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

"Это была причина, почему мы это делали; сначала мы не собирались освобождать политических заключенных", – рассказал он и добавил, что это событие стало "положительным моментом".

Келлог говорит, что Вашингтон не является "наивным" относительно режима Лукашенко, и "мы знаем, что если он освободит одного (заключенного), то, вероятно, захватит еще двоих".

Напомним, в июне спецпредставитель США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске. Это была первая встреча между чиновником Белого дома и белорусским лидером за более 5 лет.

Визит Келлога ознаменовал резкий поворот от политики администрации экспрезидента Джо Байдена, пытавшейся изолировать и наказать Минск путем усиления экономических санкций. В NYT заявляли, что на фоне визита Келлога возник щекотливый вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным?