США назвали условие предоставления гарантий безопасности Украине: детали от Reuters

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Соединенные Штаты четко дали понять украинским властям: для получения гарантий безопасности от США Киев должен подписать мирное соглашение с Россией. Этот вопрос стал ключевым в ходе обсуждения возможного завершения войны, которая длится уже четыре года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Что говорят источники

Вокруг условий будущего соглашения в информационном пространстве возникли разногласия. Газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что администрация Трампа якобы дала сигнал Киеву: гарантии безопасности зависят от согласия на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от Украины уступить регион Донбасса в пользу России.

Реклама

Однако источник Reuters категорически отрицал факт давления на конкретные уступки. Собеседник агентства подчеркнул: США не диктуют Украине, что именно должно быть включено в мирное соглашение.

«Предположение о том, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, обманывает», — отметил инсайдер.

Переговоры в Абу-Даби: чего ждать

Дипломатический процесс активизировался в эти выходные. Соединенные Штаты выступили посредником в состоявшихся в Абу-Даби (ОАЭ) переговорах между представителями Украины и России. По словам американских официальных лиц, стороны продвинулись к соглашению.

Очередной раунд встречи запланирован на воскресенье. Ожидается, что в нем могут участвовать и представители США. Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер после предварительных раундов выразили оптимизм по поводу быстрого достижения результата.

Реклама

Какая позиция Украины

Для Украины гарантии безопасности со стороны США являются фундаментом любого урегулирования. Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что документ о гарантиях безопасности «готов на 100%», и Киев ожидает лишь определения времени и места для его подписания.

В то же время, украинский лидер неизменно подчеркивает: любое мирное соглашение должно уважать территориальную целостность Украины.

Несмотря на официальный оптимизм, в кулуарах украинской власти растет скепсис. Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии Financial Times выразил сомнение, что Вашингтон реально возьмет на себя обязательства.

«США прекращают переговоры каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», — отметил чиновник.

Реклама

Тем временем в Кремле продолжают настаивать на своем. Как сообщают росСМИ после переговоров в Абу-Даби, Москва считает вопрос территорий «основополагающим» для любого соглашения о прекращении боевых действий.

Напомним, ранее в Белом доме также оценили и назвали историческими трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России, состоявшихся 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров , состоявшихся 1 февраля.