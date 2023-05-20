США назвали условие, при котором могут передать Украине истребители F-16

В США убеждены, что пока F-16 не нужны для Украинского контрнаступления, однако в будущем эти истребители, вероятно, передадут Украине только при одном условии.

Истребители F-16, которые Украина, вероятно, получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время традиционного брифинга.

"Все средства, предоставленные Соединенными Штатами Украине, базируются на том, что Соединенные Штаты не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной. И украинцы постоянно доказывают, что они согласны на такие условия. И, собственно, мы видели, как они соблюдают это, когда мы предоставляли им все другие виды вооружения", — сказал Салливан.

По его словам, Пентагон считает, что F-16 пока не подходит для борьбы в российско-украинской войне.

"Прямо сейчас это не главное, что им нужно на поле боя для этого контрнаступления. Так что мы сможем дать им то, что им необходимо для предстоящей операции, когда им это будет нужно. Итак, именно этот момент, с нашей точки зрения, подходит для начала обучения", — добавил советник президента США.

Напомним, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7 в пятницу, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поздравил историческое решение США и американского президента Джо Байдена о поддержке международной коалиции истребителей для Украины. Он подчеркнул, что такое решение США существенно укрепит армию Украины в небе.

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