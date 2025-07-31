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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США назвали вероятную дату мирного соглашения между РФ и Украиной — Reuters

США призывают ООН к заключению соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Закончится ли война к 8 августа

Закончится ли война до 8 августа / © ТСН

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа.

Об этом сообщили Соединенные Штаты в Совбезе ООН в четверг, 31 июля, передает Reuters.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН.

Напомним, 29 июля Дональд Трамп поставил России и диктатору Путину новый дедлайн-ультиматум — Москва имеет 10 дней для достижения договоренностей по Украине.

Спикер диктатора Путина Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.

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