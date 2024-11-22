США назвали виновного в эскалации войны в Украине: детали

Пока Штаты не видят никаких оснований для изменения своей ядерной доктрины.

Ответственность за эскалацию конфликта в Украине, в том числе привлечением войск Северной Кореи, полностью лежит на России. Вашингтон предупреждал Москву о недопустимости привлечения "других стран" в боевые действия.

Об этом заявила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Голос Америки".

"Эскалация на каждом этапе происходила от России", — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, идущая администрации Джо Байдена продолжит активно оказывать помощь Украине в последние месяцы до истечения срока действующего главы государства. Впрочем, Жан-Пьер отказалась комментировать изменение позиции США в отношении ракет ATACMS.

"Именно они (Россия) продолжают эскалацию. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против этой агрессии2, — сказала она.

США не видят никаких оснований изменить свою ядерную доктрину после обновлений российской ядерной доктрины, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Представительница Белого дома осудила "безответственную" риторику Москвы.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей ядерной доктрины или ответных позиций на заявления России", — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, почему Джо Байден разрешил избивать дальнобойное оружие по России. В частности, на решение действующего президента повлияло участие войск КНДР в войне.

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