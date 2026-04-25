Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Соединенные Штаты не планируют повторно продлевать исключение из санкций против российской нефти, которое было введено на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Шефчовича, он обсуждал вопросы санкций против России во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Еврокомиссар отметил, что американская сторона четко дала понять позицию по поводу дальнейших решений в этом вопросе.

«Я не могу говорить от его имени, но, как я четко понял, это не повторится в будущем, и это было сделано также потому, что несколько стран с низким уровнем доходов оказались в чрезвычайно затруднительном положении», — сказал Шефчович позицию Бессента.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.

Мы ранее информировали, что демократы в Сенате Соединенных Штатов раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа из-за ослабления санкций в отношении нефти РФ.