США не гарантируют мир: Рубио сомневается в возможности прекращения войны в Украине

Марк Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты продолжат искать сценарий для завершения войны России в Украине, но добиться этого может оказаться невозможно.

Об этом он сказал в эфире программы CBS, передает Reuters.

"Если мир невозможен и война будет продолжаться, тысячи людей продолжат гибнуть... Мы не хотим этого, но должны быть готовы к такой ситуации", - сказал Рубио в эфире программы CBS "Face the Nation".

По его словам, европейские лидеры присоединятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Цель – поддержать Украину, поскольку Трамп после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу активно предлагает пути для быстрого мирного соглашения.

"В ходе этих переговоров будут обсуждаться вопросы, которые могут стать прорывом и привести к прогрессу", - добавил Рубио, подчеркнув, что среди ключевых тем будут гарантии безопасности для Украины.

По данным источников, на встрече Трампа и Путина рассматривалась возможность отказа России от части оккупированных территорий в обмен на уступки Украины: сдать полосу укрепленных территорий на востоке и заморозить линии фронта в других районах.

Рубио подчеркнул, что для заключения мирного соглашения обеим сторонам придется идти на компромиссы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что взаимные уступки являются единственным способом достичь соглашения между Украиной и РФ.