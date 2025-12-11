"США не хотят видеть нас в НАТО": Зеленский сделал резкое заявление о позиции Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Позиция ключевого союзника Украины по евроатлантической интеграции Киева остается скептической. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены поддерживать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Об этом глава государства сказал во время общения со СМИ в четверг, 11 декабря.

«Это не чьи-то догадки»

Зеленский подчеркнул, что отказ в членстве — это не новая политика, а постоянный курс Вашингтона, не зависящий от сидящего в Белом доме.

«О вопросе НАТО — США не хотят нас видеть в НАТО. И они об этом говорят открыто. Это не чьи-то догадки. Сегодняшние США, и вчерашние тоже. Нам не давали приглашения в НАТО раньше, не давали конкретики раньше, и эта позиция не изменилась. Это последовательная позиция Соединенных Штатов», – констатировал президент.

Именно из-за такой позиции, по мнению главы государства, у американцев нет сложностей в переговорах с россиянами по этому вопросу.

О тайных договоренностях

В то же время Зеленский предположил, что между США и Россией могут существовать отдельные договоренности, детали которых неизвестны украинской стороне. Он намекнул, что полная картина геополитических торгов может стать понятна лишь впоследствии.

«Но здесь нужно быть осторожными. Каковы отдельные договоренности у США с Россией? Мы с вами не знаем. Наверное, будем знать. Со временем все секреты открываются», – отметил он.

Президент подчеркнул, что оперирует только теми фактами, которые изложены в официальных документах, обсуждаемых на переговорах, но прекрасно понимает общее отношение партнеров.

