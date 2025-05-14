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США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО в Гааге — источники
По данным источников ANSA, Соединенные Штаты заблокировали приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге. Альянс рассматривает альтернативный вариант участия Украины на уровне министров.
США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Об этом сообщили дипломатические источники агентству ANSA.
В настоящее время официальные приглашения на участие в мероприятии были направлены только четырем партнерам из Азии — Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне", — сообщил источник.
Неформальный формат саммита не предусматривает принятия решений, однако в повестке дня — ужин с лидерами, который 24 июня организует королевская семья Нидерландов, а также заседание 25 июня, посвященное вопросам военных расходов и потенциала НАТО.
Встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав государств, как это было ранее, на этот раз не планируется. В то же время, обсуждается вариант привлечения украинской стороны на уровне министров иностранных дел и обороны, которые все равно будут присутствовать в Гааге.