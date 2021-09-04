США не исключают, что около сотни эвакуированных афганцев связаны с террористами - СМИ

По результатам этих проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу.
Власти в США опасаются, что минимум сто эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу США.
Об этом информирует NBC со ссылкой на источники.
По ее сообщению, федеральные власти принимают все меры предосторожности с тем, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация. Так, из примерно 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты уже около 10 тыс. человек.
По результатам этих проверок ста человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением "Талибан". Из них двое будут направлены для повторного прохождения проверок.
Также власти готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах в различных районах страны.