США не изменили политику относительно ударов по России — Пентагон

В Вашингтоне все еще не готовы предоставить разрешение на удары западным оружием по военным объектам на территории РФ.

Политика Соединенных Штатов по нанесению ударов западным оружием вглубь российской территории осталась неизменной.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США генерал-майора Пэт Райдер, информирует AP.

На вопрос журналистов, он заявил, что сейчас на данный момент политика Вашингтона не изменилась.

"На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть", — сказал Райдер.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин сделал заявление о прямом участии стран НАТО в войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что США хотят от Украины стратегию войны в год.

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