США не могут без альянсов: у Зеленского отреагировали на резкие заявления Трампа об Украине и НАТО

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В Офисе президента Украины призывают не поддаваться эмоциям и не драматизировать резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, НАТО и нежелание Вашингтона втягиваться в военные конфликты.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире "24 Канала".

Иллюзия изоляционизма

Подоляк подчеркнул, что логика «это не наша война» ошибочна для страны, претендующей на глобальное доминирование. Современная архитектура безопасности устроена так, что большие риски все равно приходится закрывать ведущим мировым игрокам. Поэтому разговоры о дистанцировании не совпадают с реальностью.

Советник напомнил, что риторика Трампа зачастую отличается от реальных шагов под давлением обстоятельств.

«Я всегда советую спокойно относиться к риторике Трампа. Он также год назад говорил, что НАТО, в принципе, ему не нужно. Он может с любыми вызовами справляться самостоятельно. Сегодня мы видим, что это не так», — заметил Подоляк.

Он привел пример Ближнего Востока, где даже при активной позиции Израиля невозможно влиять на ситуацию без логистики и поддержки европейских стран. Ни одно глобальное государство не способно сохранять свой статус без разветвленной системы союзов.

«Без альянса ничего один на один сделать невозможно. Это также касается любой глобальной страны, которая считает себя доминирующей, но она может быть такой только с помощью альянсов», — подчеркнул советник.

Таким образом, практика уже доказала противоположное эмоциональным заявлениям главы Белого дома: США нуждаются в союзах, а НАТО остается базовой опорой для американского центра силы.

Русский след в войне дронов

Михаил Подоляк также призвал обособлять громкие политические заявления Трампа от реальных процессов на поле боя. Он обратил внимание, что в войне дронов уже не существует отдельно иранских или российских решений — это совместная технологическая работа двух стран-агрессоров.

По мнению Подоляка, Россия фактически участвует в войне на стороне Ирана, усиливая БПЛА технически и передавая Тегерану разведывательную информацию, которую могут использовать для ударов по американским и натовским базам в регионе.

В этой конфигурации Украина активно работает с партнерами, понимающими ценность уникального украинского опыта войны, в частности в сфере беспилотных технологий. Киев намерен усиливать свою субъектность через совместные производства и использование наработанных технологий.

Напомним, Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не требуется США, параллельно анонсировав скорейшее завершение конфликта с Ираном. Однако политолог Владимир Горбач видит в этих заявлениях больше политики, чем реального решения проблемы. По его мнению, войну в Иране невозможно скоро завершить без наземной операции.