Зеленский выдвинул Трампу свои условия / © Associated Press

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Владимир Зеленский назвал президенту США Дональду Трампу условия для паузы в ударах по российским НПЗ. Украина не может оставлять без ответа российские удары по энергетике и убийства людей.

Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News, отвечая на вопрос про предупреждения Трампа относительно атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Президент рассказал, что неоднократно обсуждал это с Трампом и его командой. Позиция Украины в том, что если США хотят прекращения ударов по российским НПЗ, Россия должна перестать атаковать украинскую энергосистему.

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Другое условие — обеспечить Украину ракетами для Patriot, чтобы иметь возможность защищаться от атак. Зеленский подчеркнул, что Киев готов найти деньги и оплатить поставки.

«Если вам нужно, чтобы мы месяц не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, дайте нам Patriot на месяц», — заявил президент Украины.

Журналист спросил, не боится ли Зеленский, что Трамп воспримет требование ракет Patriot в обмен на паузу в ударах по российским НПЗ как попытку давления на США.

Зеленский ответил, что у него нет страха, когда он говорит партнерам правду. Он назвал Украину и США близкими партнерами и отметил поддержку американского общества.

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«Именно поэтому я должен рассказывать президенту правду, реальную ситуацию. США не могут помогать России. Президент не может помогать Путину», — подчеркнул Зеленский.

Как Трамп давит на Киев относительно НПЗ РФ

Ранее Дональд Трамп подверг критике Владимира Зеленского и заявил, что тот якобы больше не может представлять Украину на мирных переговорах. Лидера США возмутили слова украинского лидера о том, что Трамп может оказаться на неправильной стороне истории из-за поддержки РФ.

Зеленский назвал удары по российским НПЗ вопросом справедливости и объяснил, при каких условиях Украина готова прекратить атаки на нефтяную инфраструктуру РФ. По его словам, атаки на нефть, дизель и топливо наносят России ощутимые потери. При этом российские удары лишают украинцев электроэнергии.

Президент также неоднократно отмечал, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В то же время в США усиливается критика политики Дональда Трампа относительно России и Украины. Республиканцы и бывшие чиновники по национальной безопасности считают, что ослабление санкций против российского дизеля, напряжение в отношениях с Владимиром Зеленским и проблемы с военными возможностями Украины могут дать Кремлю возможность продолжать агрессию. Они призывают Белый дом заставить Владимира Путина согласиться на мирное соглашение, усиливая давление именно на Москву.

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