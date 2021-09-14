США не оставят Украину наедине наедине с российской агрессией — Блинкен

Вашингтон выполнит все договоренности, в том числе и те, которые согласовали Байден и Зеленский 1 сентября.

Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с российской угрозой. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Вашингтон выполнит все обязательства и договоренности, в том числе и те, которые согласовали Джо Байден и Владимир Зеленский во время последнего визита украинского президента в США. Так Энтони Блинкен ответил на вопросы конгрессменов, может ли администрация Байдена обеспечить поддержку Украине в случае российской агрессии.

Напомним, 1 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Длилась она больше 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Президент Джо Байден начал с того, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические стремления. А также заявил о том, что Соединенные Штаты предоставляют 60 миллионов дополнительной военной помощи Украине.

Новости мира: Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с российской угрозой

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