Духовный советник Трампа рассказал, как повлиял на отношения между США и Украиной

Пастор Марк Бернс / © Getty Images

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Пастор Марк Бернс, которого называют «духовным советником» президента США Дональда Трампа, заявил, что сыграл роль в укреплении отношений между США и Украиной после того, как доложил Трампу об увиденном во время недавнего визита в Украину.

«Я поделился с президентом и Белым домом тем, что я пережил в Украине. Я рассказал о зверствах, которые россияне поступают с украинскими женщинами, детьми, стариками и гражданским населением. Я поделился историями о 20 тысячах похищенных детей и 700 местах веры, которые стали мишенью для россиян», — сказал Бернс в интервью Kyiv Independent.

Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на его рассказ, Бернс отметил, что «президент всегда беспокоится и заботится о погибающих невинных людях».

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«Президент всегда проявляет обеспокоенность и заботу к невинным людям, которые умирают и страдают. Вот почему вы видите, что он оказывает большее давление на Путина и выражает свое недовольство Путиным», — добавил он.

Бернс, когда-то поддерживавший паузу Трампа по военной помощи Украине, резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара в Кривом Роге.

«Фактически президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия в Украину, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту», — заявил Бернс.

Напомним, США готовят новые санкции против России в связи с войной в Украине, однако президент Дональд Трамп до сих пор не решил, будут ли они подписаны, сообщают источники, осведомленные о ситуации.